Два человека погибли при жесткой посадке легкого самолета под Москвой
Пилот и пассажир легкого самолета погибли при жесткой посадке в селе Душоново Московской области. Они пытались спастись с помощью парашютов.
О крушении самолета SportStar сообщает 12 сентября МЧС России.
«Место падения - песчаный карьер, частично заполненный водой. На поверхности воды наблюдаются обломки и раскрывшаяся парашютная система», - добавили в ведомстве.
Тела пилота и пассажира нашли. В поисках участвовали 36 человек и водолазный отряд.