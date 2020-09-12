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12.09.2020 18:53
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Два человека погибли при жесткой посадке легкого самолета под Москвой

Пилот и пассажир легкого самолета погибли при жесткой посадке в селе Душоново Московской области. Они пытались спастись с помощью парашютов.

О крушении самолета SportStar сообщает 12 сентября МЧС России.

«Место падения - песчаный карьер, частично заполненный водой. На поверхности воды наблюдаются обломки и раскрывшаяся парашютная система», - добавили в ведомстве.

Тела пилота и пассажира нашли. В поисках участвовали 36 человек и водолазный отряд.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

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Комментарии (1)

260608031
Что это за бред, "жесткая посадка"?
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