Как поведет себя коронавирус вместе с ОРЗ и гриппом не готовы предсказать даже в главном инфекционном стационаре Петербурга. Не знают там, и когда у них появится разрекламированная отечественная вакцина. Но готовы испытать её на себе, чтобы обезопасить жизни.

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев: выгорания у наших врачей нет, как нет пока и «второй волны»

Инфекционная больница им. Боткина первой в Петербурге приняла удар пандемии. Работать с нарастающим потоком пациентов поначалу приходилось без знаний о течении болезни, методах лечения, и разбираясь в разрозненных зарубежных данных. В итоге сотни врачей переболели COVID-19 сами. В каком состоянии команда стационара встречает осенний эпидемический подъем «Фонтанке» рассказал главный врач Денис Гусев.

- Сколько сейчас ежедневно в среднем госпитализируют в Боткина и сколько выписывают?

- На площадку «Пискаревский, 49» поступает и выписывается в среднем от 25 до 40 человек в день. Цифры стабильные. Следует отметить, что только наш стационар принимает пациентов, находящихся на системном гемодиализе, и беременных женщин с COVID-19 (родовое отделение с понедельника закрывается на проветривание). Кроме того, около 30-40 пациентов ежедневно поступает на площадку «Миргородская, 3» с другими различными инфекционными заболеваниями.



- Какой процент свободных коек?

- Сейчас в резерве 10-15% коек. Нужно учитывать тот факт, что в инфекционном стационаре всегда должно быть 10% резервных коек.

- А сколько сейчас всего пациентов с коронавирусом в Боткина? Сколько из них тяжелых?

- На сегодняшний день около 450 пациентов, 15% из них тяжелые. В настоящее время шесть пациентов находятся на искусственной вентиляции легких



Фото: предоставлено пресс-службой больницы им. Боткина

- Сколько среди них врачей?

- Всего проходят лечение семь медицинских работников.

- Вы сами переболели COVID-19, как ваш коллега Денис Проценко?

- Нет, не переболел.

- А сколько всего переболело ваших коллег?

- В больнице переболело около 350 сотрудников, большинство в бессимптомной и легкой форме. Госпитализация, к счастью, потребовалась немногим.

- Какая сейчас средняя зарплата у врачей в Боткина?

- Если говорить о врачах. То, в среднем, врач нашей больницы получает около 115 тысяч, в настоящее время с дополнительными надбавками за работу с коронавирусом врач в среднем получает около 240 тысяч.



- Являются ли доплаты важным стимулом к работе — будет ли проблемой их отмена до конца пандемии?

- Безусловно, доплаты важны, но они не на первом месте. Врачи работали в начале пандемии и без доплат и я уверен, что в случае их отмены они продолжат работать в прежнем режиме. И если будет необходимо - они будут задерживаться на работе или выходить на дополнительные дежурства. Для медицинского работника, все-таки, главное чувство долга и ответственность перед больными людьми.

- Есть ли выгорание, апатия?

- Психологи с нашими врачами не работают. Выгорания пока нет. Все сотрудники больницы, и врачи, и младший медицинский персонал, понимают важность и необходимость своего труда. Если потребность в психологической поддержке возникнет, мы подключим специалистов.

- Когда вы почувствовали, что пандемия прошла пик — когда стало легче? Как это выражалось?

- В июне отмечался максимальный уровень госпитализируемых больных. Как я уже сказал, это было связано с общим подъемом заболеваемости в городе. Затем было определенное снижение. Однако эпидемиологическая ситуация оставалась напряженной. И если перепрофилированные ранее стационары возвращались к своей основной деятельности, то больница Боткина продолжала и продолжает работать в прежнем режиме.



- С какой периодичностью пересматриваются протоколы лечения?

- Протоколы лечения утверждает Министерство здравоохранения. В 8 версии временных методических рекомендаций Минздрава по коронавирусной инфекции расширились возможности системной противовоспалительной терапии, направленной на подавление «цитокинового шторма». Наша терапия основана на этих рекомендациях. При поступлении пациента начинают лечить нестероидными противовоспалительными препаратами. В большинстве случаев, этого бывает достаточно. Если пациент резистентный к таким препаратам, ему назначают гормоны. При «цитокиновом шторме» мы применяем блокаторы интерлейкина-6 в сочетании с плазмоферезом.

- Качество тестов критиковали с первых дней пандемии. Какой сейчас процент ложноположительных и ложноотрицательных результатов тестов?

- В последнее время качество тестов значительно улучшилось. Тесты, которые мы применяем сейчас, дают 100% совпадение с референс-лабораторией.

- Можно ли заболеть коронавирусом, если уже переболел? Были ли пациенты с коронавирусом, которые к вам возвращались?



- Если иммунитет не сформировался или вирус видоизменился, мутировал, то повторное заражение возможно. Пока мы такие случаи не видели.

- Есть ощущение, что ситуация снова осложняется? Стало ли больше госпитализаций в последние недели, больше тяжелых пациентов?

- Я уже говорил, что поскольку перепрофилированные ранее стационары вернулись к основной деятельности, госпитализация в нашу больницу не уменьшилась. Количество тяжелых больных остается, в целом, тоже прежним.

- Когда вы ждете «вторую волну» эпидемии?

- Я считаю, что в настоящее время еще не закончилась «первая волна». Поэтому говорить о «второй волне» преждевременно.

- А как вы готовитесь к эпидемическому подъему? Когда ждете его пик?

- Эпидемический подъем традиционно сезонный за счет увеличения случаев ОРЗ и гриппа. И мы постоянно готовы к таким ситуациям по своему профилю работы. Если же говорить о коронавирусной инфекции, то пока сложно сказать, как она будет развиваться в дальнейшем. Также сложно сейчас делать прогнозы относительно того, как будут вести себя эти инфекции вместе.



- Получили ли уже в больнице им. Боткина вакцину от коронавируса?

- Вакцину от коронавируса мы не получили. Информации по ее поступлению пока нет.

- Планируете ли сами ей воспользоваться?

- Да, планирую. Врачи входят в категорию риска, особенно врачи инфекционных стационаров. Если есть способ обезопасить свою жизнь, надо его использовать.

Напомним, что коронавирус в Петербурге стабильно прибавляет по 200 заболевших в сутки в статистику, снова закрывает больницы и выстраивает скорые в очереди — прямо как весной. Прорыва в его лечении пока не случилось. https://www.fontanka.ru/2020/09/10/69463403/

Беседовал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

