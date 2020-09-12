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12.09.2020 13:26
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«Навальный вышел из комы, Россия - пока нет». Хабаровск снова бастует

Тысячи жителей Хабаровска смяли запрет властей на митинг и вышли на улицу. Полиция благоразумно самоустранилась.

Хабаровчане актуализировали протестную повестку 12 сентября самой обсуждаемой политической новостью недели.

«Навальный вышел из комы, Россия - пока нет», - обобщили протестующие свои претензии к Кремлю плакатной аллюзией.

Фото: скриншот видео с сайта youtube.com

По традиции досталось врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. Его страсть к высокотемпературным процедурам в четко конкретизированной гендерной компании вспоминать, вероятно, будут еще долго.

«Люди отстаивают свои права, пока врио в бане с мужиками», - доносилось из толпы наравне с основным требованием - вернуть Сергея Фургала в Хабаровск.

Бывшего губернатора обвиняют в серии заказных убийств. После его задержания и этапирования в Москву в середин лета 2020 года жители регулярно выходят на улицы.

Фото: скриншот видео с сайта youtube.com

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Комментарии (6)

260657101
Кстати, министр МВД и или Песков , наконец Путин , не хочет объяснить и отчитаться, почему в России действует выборочно законодательство? Почему в Москве и Петербурге винтят даже одиночные пикеты, почему в Москве избивают любое мирное шествие, а в Хабаровске люди выходят на гарантированный даже в обнуленной Конституции, мирный протест, который при этом не согласовали власти и ничего, никого даже не пытались задержать. Это что за когнитивный диссонанс? Хабаровск молодцы, пример все стране не сдавайтесь.
SlawaPiter
БРАВО ХАБАРОВСК !!!
Савва Морозов
как и в Беларуси - вот, что отсутствие "хлеба и зрелищ" делает.
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