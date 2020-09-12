«Навальный вышел из комы, Россия - пока нет», - обобщили протестующие свои претензии к Кремлю плакатной аллюзией.

Тысячи жителей Хабаровска смяли запрет властей на митинг и вышли на улицу. Полиция благоразумно самоустранилась.

По традиции досталось врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. Его страсть к высокотемпературным процедурам в четко конкретизированной гендерной компании вспоминать, вероятно, будут еще долго.

«Люди отстаивают свои права, пока врио в бане с мужиками», - доносилось из толпы наравне с основным требованием - вернуть Сергея Фургала в Хабаровск.

Бывшего губернатора обвиняют в серии заказных убийств. После его задержания и этапирования в Москву в середин лета 2020 года жители регулярно выходят на улицы.