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12.09.2020 00:42
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Юго-запад США после урагана переживает нашествие комаров, убивающих домашний скот

Массовую гибель домашнего скота фиксируют в американском штате Луизиана после урагана «Лаура». На коров, лошадей и оленей нападают полчища комаров, пишет Tjournal 11 сентября.

Как сообщается на сайте сельскохозяйственного центра университета штата Луизиана, нашествие москитов вызвали дожди, которые пришли вместе с ураганом «Лаура» в конце августа. Больше всего из-за кровососущих насекомых страдает домашний скот. Спасаясь от укусов, животные начинают больше двигаться, что приводит к истощению и нередко заканчивается гибелью.

От комаров гибнут быки, лошади, олени, у некоторых коров из-за стресса случаются самопроизвольные аборты.

«Как только вы выходите на улицу, ваши ноги становятся чёрными от большого числа комаров», - описывает масштаб бедствия сотрудник университета Джереми Хеберт в разговоре с USA Today.

Нашествие насекомых после ураганов для фермеров не в новинку, однако, по оценке Хеберта, в этот раз гибель животных более массовая. По подсчётам местного ветеринара, поголовье скота уменьшилось на три-четыре сотни особей.

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