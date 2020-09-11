В Смольном заявили о стопроцентной готовности жилых домов к холодам

В Петербурге все многоквартирные дома и общежития готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.
К 11 сентября проверку прошли 23 661 жилое здание, после испытания систем теплопотребления на плотность и прочность ни одно из них не осталось без паспорта готовности.
Работы по текущему ремонту, как рапортуют чиновники, находятся в завершающей стадии. Упор делают на ремонт кровель, замену окон, герметизацию стыков и прочие работы, которые позволят повысить эксплуатационные характеристики зданий.
Противоаварийные тренировки проводят администрации районов. Оперативное устранение неполадок отработали уже 86 раз с привлечением ресурсоснабжающих и сетевых организаций, дежурных, диспетчерских и аварийных служб, управляющих организаций и МЧС.
Несмотря на 100% готовность, чиновники обещают не расслабляться. «Сотрудники Жилищного комитета продолжат еженедельную проверку содержания многоквартирных домов, находящихся в подчинении управляющих компаний». — сообщают в пресс-службе.