В Смольном заявили о стопроцентной готовности жилых домов к холодам

В Петербурге все многоквартирные дома и общежития готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

К 11 сентября проверку прошли 23 661 жилое здание, после испытания систем теплопотребления на плотность и прочность ни одно из них не осталось без паспорта готовности.

Работы по текущему ремонту, как рапортуют чиновники, находятся в завершающей стадии. Упор делают на ремонт кровель, замену окон, герметизацию стыков и прочие работы, которые позволят повысить эксплуатационные характеристики зданий.