В Петербурге суд определил цену услуги «завтрак у параши в клубах табачного дыма»

Отсидевший полгода в СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной петербуржец Роман Кузьмин выиграл иск к ФСИН и Минфину за бесчеловечное содержание под стражей.

Изложением уклада тесной камеры Крестов поделилась 11 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Кузьмину удосужилось попасть в помещение с двумя квадратными метрами на человека. Жилплощадь арестанты делили с фауной. Ее многообразие было представлено тараканами, мышами и клопами. Начесавшись за ночь, Кузьмин и соседи проводили утро в почти интимной близости к унитазу. Раковина стояла в сантиметрах от него, кухонный стол — в метре. Пищевую романтику дополняли клубы табачного дыма, не желавшего выветриваться. Роль вентиляции исполняла заколоченная отдушина. Дополнительный «уют» исходил от 40-ваттной лампочки, единственной на камеру. Перебои с туалетной бумагой, отсутствие горячей воды и отопления, сон в одежде шли бонусом.