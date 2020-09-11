В Петербурге суд определил цену услуги «завтрак у параши в клубах табачного дыма»
Отсидевший полгода в СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной петербуржец Роман Кузьмин выиграл иск к ФСИН и Минфину за бесчеловечное содержание под стражей.
Изложением уклада тесной камеры Крестов поделилась 11 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Кузьмину удосужилось попасть в помещение с двумя квадратными метрами на человека. Жилплощадь арестанты делили с фауной. Ее многообразие было представлено тараканами, мышами и клопами. Начесавшись за ночь, Кузьмин и соседи проводили утро в почти интимной близости к унитазу. Раковина стояла в сантиметрах от него, кухонный стол — в метре. Пищевую романтику дополняли клубы табачного дыма, не желавшего выветриваться. Роль вентиляции исполняла заколоченная отдушина. Дополнительный «уют» исходил от 40-ваттной лампочки, единственной на камеру. Перебои с туалетной бумагой, отсутствие горячей воды и отопления, сон в одежде шли бонусом.
Болеющий бронхиальной астмой Кузьмин провел в Крестах полгода, с декабря 2015-го по июнь 2016-го. За физические и нравственные страдания он просил взыскать 600 тысяч рублей. Представитель СИЗО-1 УФСИН Петербурга и области считал моральный вред недоказанным.
Судья Колпинского райсуда Татьяна Бородулина зарисовками из камерной жизни не очень впечатлилась. Размер исковых требований она снизила в 60 раз, присудив Кузьмину 10 тысяч рублей.