Су-27 поднимали на перехват двух самолетов-разведчиков ВВС США у берегов Крыма

Су-27 поднимался 11 сентября на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Национального центра управления обороной РФ, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к границе РФ две воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», — говорится в сообщении.