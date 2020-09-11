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11.09.2020 13:43
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В России специалисты провели почти 40 млн тестов на коронавирус

В России медики провели более 39,9 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 11 сентября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Также в ведомстве рассказали, что под наблюдением врачей остаются 209 628 человек с новой инфекцией.

«Накануне сообщалось, что за последние 24 часа было проведено 286 тыс. таких исследований, а под медицинским наблюдением находились 208 801 человек», — прокомментировали в ведомстве.

С начала пандемии в России выявлено 1 051 874 заболевших COVID-19, из них 38 867 в Петербурге.

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Комментарии (2)

Nedopens
Для плановой госпитализации сдавала тест 2 раза, в поликлинике и в больнице. Некоторые сдают больше раз, так как пока получат результат - место уже занято, а срок справки - 7 дней с момента сдачи.
260852561
40 миллионов тестов не дают точной картины. Лучше бы указали количество протестированных, потому что часто одному человеку делают несколько тестов.
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