В России специалисты провели почти 40 млн тестов на коронавирус

В России медики провели более 39,9 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 11 сентября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Также в ведомстве рассказали, что под наблюдением врачей остаются 209 628 человек с новой инфекцией.

«Накануне сообщалось, что за последние 24 часа было проведено 286 тыс. таких исследований, а под медицинским наблюдением находились 208 801 человек», — прокомментировали в ведомстве.

С начала пандемии в России выявлено 1 051 874 заболевших COVID-19, из них 38 867 в Петербурге.