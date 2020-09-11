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11.09.2020 11:27
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Американка Серена Уильямс проиграла белоруске Азаренко в полуфинале теннисного US Open

Поражением для бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс завершился полуфинал Открытого чемпионата США против белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Уильямс уступила со счетом — 1:6, 6:3, 6:3.

— Само собой, я разочарована, — цитирует Серену Уильямс пресс-служба турнира. — С другой стороны, сегодня я сделала все возможное. Мне кажется, в других случаях я была близка к победе и могла выступить лучше. Сейчас было ощущение, что я много отдала.

Для Азаренко эта победа стала лишь пятой в противостоянии с американкой из 18 встреч. Кроме того, белоруска вышла в финал «Большого шлема» впервые с 2013-го, когда боролась за титул на US Open. В финале Азаренко сыграет с японкой Наоми Осакой.

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