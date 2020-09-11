FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 11:22
1
Печать

Сотни деревьев повалило в Ленобласти, порывы ветра достигали 50 м/с

В Ленинградской области дорожные службы всю ночь ликвидировали последствия шторма на региональных трассах. Движение транспорта ограничивать не пришлось.

Как сообщили «Фонтанке» 11 сентября в пресс-службе областного дорожного комитета, во время вчерашнего урагана порывы ветра достигали 50 метров в секунду. После него с дорог пришлось убирать 220 деревьев. Больше всего — в Кингисеппском и Выборгском районах, соответственного 50 и 61. Во Всеволожском районе на проезжую часть рухнули 26 деревьев, в Кировском — 23, в Сланцевском — 13. В пяти районах ураган обошёл дороги стороной (в Лужском, Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском и Бокситогорском районах).

Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Фото: Дорожный комитет Ленобласти

В Петербурге, напомним, сотрудники МЧС выезжали на «погодные заявки» более 400 раз, жилищный комитет получил более 200 обращений, ещё 26 заявок отработал комитет по благоустройству. Большинство — по деревьям. Из-за сильного ветра пострадали два человека.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Денис Самсонов
ПисАли бы сразу 150, чего мелочиться.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний