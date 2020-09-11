Сотни деревьев повалило в Ленобласти, порывы ветра достигали 50 м/с
В Ленинградской области дорожные службы всю ночь ликвидировали последствия шторма на региональных трассах. Движение транспорта ограничивать не пришлось.
Как сообщили «Фонтанке» 11 сентября в пресс-службе областного дорожного комитета, во время вчерашнего урагана порывы ветра достигали 50 метров в секунду. После него с дорог пришлось убирать 220 деревьев. Больше всего — в Кингисеппском и Выборгском районах, соответственного 50 и 61. Во Всеволожском районе на проезжую часть рухнули 26 деревьев, в Кировском — 23, в Сланцевском — 13. В пяти районах ураган обошёл дороги стороной (в Лужском, Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском и Бокситогорском районах).
В Петербурге, напомним, сотрудники МЧС выезжали на «погодные заявки» более 400 раз, жилищный комитет получил более 200 обращений, ещё 26 заявок отработал комитет по благоустройству. Большинство — по деревьям. Из-за сильного ветра пострадали два человека.