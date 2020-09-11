В Петербурге аноним нарушил планы более тысячи посетителей и сотрудников арбитражного суда
Предпоследний на этой неделе рабочий день сотрудников Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти пришлось прервать из-за угрозы взрыва. Звонивший — предположительно из Кудрово. Пока что это все, что о нем удалось узнать полиции.
Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, накануне из здания на Смольной улице эвакуировали 950 посетителей и 400 работников. Причиной этого стал звонок, поступивший от неизвестного. На другом конце трубки голос заявил, что в суде заложена бомба.
В ходе проверки помещений и территории опасения не подтвердились. Установить личность «минера» не вышло, лишь предположительное нахождение ретранслятора сигнала сотовой связи — Кудрово. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Лжеминёры третируют петербургские суды с прошлой осени, после отмены «коронавирусного» режима работы и возвращения слушателей они снова напомнили о себе. Забрасывать анонимками с угрозой взрыва их авторы обещали до тех пор, пока православный бизнесмен Константин Малофеев не вернёт биткоины, якобы украденные с биржи WEX.