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11.09.2020 10:33
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В Петербурге аноним нарушил планы более тысячи посетителей и сотрудников арбитражного суда

Предпоследний на этой неделе рабочий день сотрудников Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти пришлось прервать из-за угрозы взрыва. Звонивший — предположительно из Кудрово. Пока что это все, что о нем удалось узнать полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, накануне из здания на Смольной улице эвакуировали 950 посетителей и 400 работников. Причиной этого стал звонок, поступивший от неизвестного. На другом конце трубки голос заявил, что в суде заложена бомба.

В ходе проверки помещений и территории опасения не подтвердились. Установить личность «минера» не вышло, лишь предположительное нахождение ретранслятора сигнала сотовой связи — Кудрово. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Лжеминёры третируют петербургские суды с прошлой осени, после отмены «коронавирусного» режима работы и возвращения слушателей они снова напомнили о себе. Забрасывать анонимками с угрозой взрыва их авторы обещали до тех пор, пока православный бизнесмен Константин Малофеев не вернёт биткоины, якобы украденные с биржи WEX.

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