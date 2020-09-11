В Петербурге вооруженный покупатель вышел из мясной лавки с «котлетой» наличных

Закрытие смены затянулось на пару часов для кассира мясной лавки в Московском районе Петербурга из-за дерзкого визита вооруженного покупателя. Его интересовал не свежий стейк, а выручка, хранящаяся в сейфе.



Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, накануне около девяти вечера в торговую точку по продаже мясной продукции на Бассейной улице зашел мужчина. Его лицо скрывала маска, а в руках был пистолет. Он потребовал от кассира достать из сейфа все, что в нем находится, и передать ему, после чего то же самое приказал сделать с кассой. Магазин он покинул с 50 тысячами рублей.

