FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 08:49
2
Печать

Золота, рубина и изумрудов лишили сотрудницу казначейства в Петербурге квартирные воры

Невеселым вышло возвращение домой сотрудницы управления казначейства по Петербургу: в квартире во время её отсутствия по-хозяйничали воры.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 сентября, 54-летняя женщина в четверг около 17 часов обнаружили вскрытой свою квартиру на Серебристом бульваре. При этом понять, как воры вошли в помещение на 8-м этаже девятиэтажного дома, она так и не смогла.

Из дома сотрудницы казначейства вынесли все ювелирные украшения, среди которых двое золотых мужских часов, кольцо с рубином, подвеска и серьги с изумрудами, а также золотые цепочка и подвеска.

Ущерб пострадавшая оценила в 160 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Иван Кадачигов
Что-то кисло для сотрудницы казначейства.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний