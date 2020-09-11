Золота, рубина и изумрудов лишили сотрудницу казначейства в Петербурге квартирные воры

Невеселым вышло возвращение домой сотрудницы управления казначейства по Петербургу: в квартире во время её отсутствия по-хозяйничали воры.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 сентября, 54-летняя женщина в четверг около 17 часов обнаружили вскрытой свою квартиру на Серебристом бульваре. При этом понять, как воры вошли в помещение на 8-м этаже девятиэтажного дома, она так и не смогла.



Из дома сотрудницы казначейства вынесли все ювелирные украшения, среди которых двое золотых мужских часов, кольцо с рубином, подвеска и серьги с изумрудами, а также золотые цепочка и подвеска.

