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11.09.2020 08:01
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Минтранс допустил, что в России появится бесплатный общественный транспорт и платные дороги в городах

Минтранс допустил, что проезд в общественном транспорте в России будет бесплатным к 2035 году при условии платных дорог для автомобилей. Предложение содержится в обновленном проекте транспортной стратегии, который 11 сентября приводит РБК

Схема предусматривает, что в стране для всех категорий автомобилистов внедряется механизм «пользователь платит». При этом с 2025 года предлагается взимать плату за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.

В документе указано, что механизм призван стимулировать отказ от личного транспорта в пользу общественного в крупных городах, а в населенных пунктах подталкивать население использовать немоторизированные виды транспорта (велосипеды, самокаты). В районах массовой застройки предлагается активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.

Как пишет РБК, проект транспортной стратегии еще проходит стадию обсуждения, финальная редакция документа будет внесена в правительство РФ в феврале 2021 года.

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Комментарии (14)

BobCat2
Ну если найдутся руководители, которые реально смогут заставить отдать федеральные деньги со стройки дорог на финансирование общественного транспорта в регионах, то возможен и бесплатный транспорт. "Но это, сынок, фантастика".
Savva
когда в капРоссии что-то было бесплатным?!
261896911
Наверное, просто введут налог на использование общественного транспорта и будут его вычитать вместе с подоходным.
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