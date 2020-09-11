Минтранс допустил, что в России появится бесплатный общественный транспорт и платные дороги в городах

Минтранс допустил, что проезд в общественном транспорте в России будет бесплатным к 2035 году при условии платных дорог для автомобилей. Предложение содержится в обновленном проекте транспортной стратегии, который 11 сентября приводит РБК



Схема предусматривает, что в стране для всех категорий автомобилистов внедряется механизм «пользователь платит». При этом с 2025 года предлагается взимать плату за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.

