Минтранс допустил, что в России появится бесплатный общественный транспорт и платные дороги в городах
Минтранс допустил, что проезд в общественном транспорте в России будет бесплатным к 2035 году при условии платных дорог для автомобилей. Предложение содержится в обновленном проекте транспортной стратегии, который 11 сентября приводит РБК
Схема предусматривает, что в стране для всех категорий автомобилистов внедряется механизм «пользователь платит». При этом с 2025 года предлагается взимать плату за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.
В документе указано, что механизм призван стимулировать отказ от личного транспорта в пользу общественного в крупных городах, а в населенных пунктах подталкивать население использовать немоторизированные виды транспорта (велосипеды, самокаты). В районах массовой застройки предлагается активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.
Как пишет РБК, проект транспортной стратегии еще проходит стадию обсуждения, финальная редакция документа будет внесена в правительство РФ в феврале 2021 года.