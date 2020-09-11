В Китае произошел мощный взрыв возле гостиницы в городе Чжухае
Мощный взрыв произошел около гостиницы в Чжухае в китайской провинции Гуандун 11 сентября. Пострадали жилые и коммерческие здания.
ЧП, причиной которого, по предварительной информации, стала утечка бытового газа, произошло около 4 утра по мск, сообщает РИА Новости. На данный момент известно о трёх пострадавших, все они уже госпитализированы. Момент взрыва попал на видео.
Как сообщил ТАСС консул России в Китае Александр Капишников, россиян среди пострадавших в результате инцидента нет.
На месте происшествия работают 11 пожарных расчётов, поисково-спасательная операция продолжается.