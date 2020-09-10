Шторм оставил без света деревню под Петербургом. Жителей может выручить местный питомник лабораторных животных

Около тысячи жителей деревни Рапполово во Всеволожском районе Ленобласти остались примерно на четыре часа без электричества. Как пишет 47news, по предварительной информации, виноват в этом штормовой ветер.



Свет пропал около шести часов вечера 10 сентября. Как рассказал изданию депутат местного совета Алексей Милютин, «Предположительно, произошел перехлест проводов без изоляции». Он уточнил, что электричество могут восстановить в ближайшее время, если подключатся к резервной линии местного питомника лабораторных животных. В пресс-службе Ленэнерго 47news заявили, что повреждение на воздушной линии напряжением 0,4 килоВольт вызвано шквалистым ветром. Бригады выехали на место.

