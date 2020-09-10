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10.09.2020 18:01
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Прокурор просит пожизненные сроки за расстрел ОМОНа в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд провел прения по делу о бандитском нападении на сотрудников транспортного ОМОНа. Присяжные со второго раза признали виновными Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна.

«Нусимовичу и Левинскому прокурор просил назначить пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, Геворкяну — 24 года строгого режима», — сообщает 10 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Вердикт присяжных о виновности был единодушным, подсудимые не заслуживают снисхождения.

В бандитизме, убийстве, покушении и разбойном нападении все трое не признали себя виновными. Их адвокаты просили вынести оправдательный приговор, несмотря на вердикт.

«Он крайне запутанный, в нем нет логики», — цитирует Нусимовича объединенная пресс-служба.

С этими знаниями суд удалился в совещательную комнату до полудня 24 сентября.

По версии обвинения, в декабре 2015 года подсудимые устроили засаду сотрудникам транспортной полиции, подрабатывавшим черными инкассаторами. На служебном автомобиле они везли зарплату мигрантам в размере 24 миллиона рублей на строительную площадку «Центра долевого строительства» во Всеволожском районе. На Муринской дороге полицейский УАЗ протаранила «Газель», из нее выскочили вооруженные лица и расстреляли сотрудников. УАЗ подожгли. Подполковник Анатолий Яблоков погиб, прапорщик Сергей Барканов получил тяжелые ранения.

В январе 2019 года присяжные в Горсуде Петербурга оправдали Нусимовича, Левинского и Геворкяна. Через четыре месяца Верховный суд отменил вердикт и направил дело на новое рассмотрение.

Нусимович и Геворкян ждут приговора в СИЗО. Их арестовали по другому эпизоду — поджогу автомобилей весной 2020 года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

local_
За ментов(особенно за омоновцев),даже если они не при исполнении,а на халтуре,прокуратура всё равно будет ж... рвать.А уж если какой урод "отличится",отмажут..OMON LiveMatter.Если начнётся как в Минске,эти холуи и оправдают свои квартиры,пенсии и пр.ништяки.
sektor7
8 лет Ефремову, тут пожизненное.
Пошла вода горячая😊
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