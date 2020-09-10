Прокурор просит пожизненные сроки за расстрел ОМОНа в Петербурге

Вердикт присяжных о виновности был единодушным, подсудимые не заслуживают снисхождения.

«Нусимовичу и Левинскому прокурор просил назначить пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, Геворкяну — 24 года строгого режима», — сообщает 10 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд провел прения по делу о бандитском нападении на сотрудников транспортного ОМОНа. Присяжные со второго раза признали виновными Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна.

В бандитизме, убийстве, покушении и разбойном нападении все трое не признали себя виновными. Их адвокаты просили вынести оправдательный приговор, несмотря на вердикт.

«Он крайне запутанный, в нем нет логики», — цитирует Нусимовича объединенная пресс-служба.

С этими знаниями суд удалился в совещательную комнату до полудня 24 сентября.

По версии обвинения, в декабре 2015 года подсудимые устроили засаду сотрудникам транспортной полиции, подрабатывавшим черными инкассаторами. На служебном автомобиле они везли зарплату мигрантам в размере 24 миллиона рублей на строительную площадку «Центра долевого строительства» во Всеволожском районе. На Муринской дороге полицейский УАЗ протаранила «Газель», из нее выскочили вооруженные лица и расстреляли сотрудников. УАЗ подожгли. Подполковник Анатолий Яблоков погиб, прапорщик Сергей Барканов получил тяжелые ранения.

В январе 2019 года присяжные в Горсуде Петербурга оправдали Нусимовича, Левинского и Геворкяна. Через четыре месяца Верховный суд отменил вердикт и направил дело на новое рассмотрение.