В Петербурге вынесли обвинительный вердикт по делу о расстреле ОМОНа. После оправдания фигурантов поймали на горячем

В Санкт-Петербургском городском суде оглашен вердикт по делу о разбойном нападении на сотрудников транспортной полиции, перевозивших 24 млн рублей. Со второй попытки прокуратура убедила присяжных, что фигуранты не заслуживают снисхождения.



По данным «Фонтанки», 21 июля коллегия присяжных единодушно признала Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна виновными в бандитизме, разбое и убийстве четырёхлетней давности. В снисхождении им отказали.



Следствие уверено, что утром 4 декабря 2015 года на Муринской дороге банда в составе трёх фигурантов протаранила служебный автомобиль транспортного ОМОНа с двумя бойцами, бухгалтером и, согласно материалам дела, 24 млн рублей. Замкомандира ОМОН подполковник Анатолий Яблоков погиб в подожжёном УАЗ, прапорщик Сергей Барканов был тяжело ранен. Деньги для рабочих стройкомпании «ЦДС», которые транспортные полицейские перевозили в качестве «чёрных» инкассаторов, пропали.

