Марш «желтых жилетов» в Париже запретили из-за коронавируса и угрозы беспорядков

Власти Парижа приняли решение запретить намеченный на 12 сентября марш «желтых жилетов».

«Полиция Парижа запретила запланированную демонстрацию антиправительственного движения «желтые жилеты» на том основании, что это может привести к общественным беспорядкам», — сообщает 10 сентября Reuters.

В префектуре Парижа напомнили, что массовые мероприятия в столице по-прежнему запрещены из-за COVID-19.

Накануне в группе «желтых жилетов» на Facebook анонсировали «масштабное мероприятие». «Наши требования не изменились: доступ к лучшей жизни, демократия, больше социальной и финансовой справедливости», — говорится в сообщении.