Марш «желтых жилетов» в Париже запретили из-за коронавируса и угрозы беспорядков
Власти Парижа приняли решение запретить намеченный на 12 сентября марш «желтых жилетов».
«Полиция Парижа запретила запланированную демонстрацию антиправительственного движения «желтые жилеты» на том основании, что это может привести к общественным беспорядкам», — сообщает 10 сентября Reuters.
В префектуре Парижа напомнили, что массовые мероприятия в столице по-прежнему запрещены из-за COVID-19.
Накануне в группе «желтых жилетов» на Facebook анонсировали «масштабное мероприятие». «Наши требования не изменились: доступ к лучшей жизни, демократия, больше социальной и финансовой справедливости», — говорится в сообщении.
Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября прошлого года из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. Однако уступки не остановили протестующих.