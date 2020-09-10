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10.09.2020 17:45
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Марш «желтых жилетов» в Париже запретили из-за коронавируса и угрозы беспорядков

Власти Парижа приняли решение запретить намеченный на 12 сентября марш «желтых жилетов».

«Полиция Парижа запретила запланированную демонстрацию антиправительственного движения «желтые жилеты» на том основании, что это может привести к общественным беспорядкам», — сообщает 10 сентября Reuters.

В префектуре Парижа напомнили, что массовые мероприятия в столице по-прежнему запрещены из-за COVID-19.

Накануне в группе «желтых жилетов» на Facebook анонсировали «масштабное мероприятие». «Наши требования не изменились: доступ к лучшей жизни, демократия, больше социальной и финансовой справедливости», — говорится в сообщении.

Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября прошлого года из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. Однако уступки не остановили протестующих.

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Комментарии (4)

Иван 2пырьев
Марш «желтых жилетов» в Париже запретили из-за коронавируса и угрозы беспорядков

Желтые жилеты зевнули и надели маски поплотнее )))
local_
Неплохой у вас получается междусобойчик.
Капитан Очевидность2
Ну что там, координационный совет-то жёлтые жилеты уже создали с требованием передачи им власти или как?
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