На Невском смуглянка с чужим телефоном не смогла уйти одетой от промоутера
Уличный промоутер вступился за прохожую в центре Петербурга, которую на его глазах оставили без телефона. Неповоротливость не помешала ему поймать и разоблачить охотницу за чужими вещами.
Свидетелем попытки задержания днём 10 сентября стал фотокорреспондент «Фонтанки». Бдительность проявил человек-реклама, приметивший смуглую девушку, которая на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной прихватила чужое.
Несмотря на не располагающие к активности конструкции, он успел ухватить девушку за куртку и придержать на переходе. Для той нападение оказалось неожиданностью, вместо телефона она принялась отстаивать свою свободу. Вывернуться удалось, пожертвовав курткой. Девушка с криком «Вернула!» пустилась наутёк, одежда и смартфон остались на тротуаре. Последний подобрала владелица.