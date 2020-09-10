Уличный промоутер вступился за прохожую в центре Петербурга, которую на его глазах оставили без телефона. Неповоротливость не помешала ему поймать и разоблачить охотницу за чужими вещами.



Свидетелем попытки задержания днём 10 сентября стал фотокорреспондент «Фонтанки». Бдительность проявил человек-реклама, приметивший смуглую девушку, которая на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной прихватила чужое.