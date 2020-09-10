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10.09.2020 17:06
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На Невском смуглянка с чужим телефоном не смогла уйти одетой от промоутера

Уличный промоутер вступился за прохожую в центре Петербурга, которую на его глазах оставили без телефона. Неповоротливость не помешала ему поймать и разоблачить охотницу за чужими вещами.

Свидетелем попытки задержания днём 10 сентября стал фотокорреспондент «Фонтанки». Бдительность проявил человек-реклама, приметивший смуглую девушку, которая на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной прихватила чужое.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Несмотря на не располагающие к активности конструкции, он успел ухватить девушку за куртку и придержать на переходе. Для той нападение оказалось неожиданностью, вместо телефона она принялась отстаивать свою свободу. Вывернуться удалось, пожертвовав курткой. Девушка с криком «Вернула!» пустилась наутёк, одежда и смартфон остались на тротуаре. Последний подобрала владелица.

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Комментарии (6)

dddmmm
Молодец, реклама.
Gregory Skidan
Вспоминается цитата из к/ф Большой куш про цыган.
Olen
Какая вселенская толерантность к ворью позорному. Ещё пойманному с поличным.
Тут не ретушировать надо лица, а крупным планом публиковать!
Чтобы каждый проходящий человек узнавал воровку.
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