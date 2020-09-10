«Теорема» рассказала, что за работы приняли петербуржцы за обрушение в бизнес-парке «Полюстрово»

Здание 35-го корпуса в прошлом принадлежало заводу «Россия». По данным публичной кадастровой карты, оно введено в эксплуатацию в 1967 году. В УК «Теорема» сообщили, что в начале 2019 года провели экспертизу, которая вынесла рекомендации по восстановительным работам на объекте. В соответствии с ними компания заменила коммуникации, установила новые окна, обновила фасад и благоустроила прилегающую территорию. По окончании работ провели повторную экспертизу.

Техника демонтирует старую эвакуационную лестницу, примыкающую к 35-му корпусу бизнес-парка «Полюстрово». Самому зданию ничего не угрожает. Работы планируют завершить к 14 сентября. Об этом 10 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе УК «Теорема», которая управляет объектом.

Весной компания приступила к строительству нового бизнес-центра на соседнем участке. «В момент рытья котлована просел независимый фундамент эвакуационной лестницы, примыкающей к зданию 35-го корпуса, в связи с чем руководство УК «Теорема» приняло решение осуществить демонтаж старой лестницы, который будет завершен к 14 сентября», — сообщили в «Теореме».



В компании уверяют, что держат ситуацию под контролем, зданию ничего не угрожает, но его эксплуатация приостановлена до конца демонтажа. В ближайшее время «Теорема» построит для бизнес-центра новую эвакуационную лестницу. Все восстановительные работы планируют закончить к началу ноября 2020 года.



9 сентября читатели «Фонтанки» сообщили, что из здания на Свердловской набережной, 44Б, вывели находившихся там людей, потому что оно якобы пришло в движение. Управляющий УК «Теорема» Игорь Водопьянов сообщил, что сотрудники компаний, арендующих помещения в бизнес-центре, находятся в безопасности. На время пандемии работодатели избавили их от необходимости посещать офисы.

