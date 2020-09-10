Утро 10 сентября встретило жителей Красного Села вспаханным газоном на одной из улиц и разбитым автомобилем в дереве. Оригинальная манера езды водителя до встречи с деревом попала на камеру.



Как сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», ДТП произошло около 4 часов ночи 10 сентября на улице Свободы. Автомобиль Mercedes ML350 «на повышенной скорости» промчался по улице, и в какой-то момент водитель не справился с управлением, «перепахал метров пятьдесят газона и остановил свою машину с помощью дерева».