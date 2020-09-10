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10.09.2020 13:44
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Песков про слухи об отставке Беглова: Мы живем в век ложной информации и заказных упражнений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о готовящейся отставке губернатора Петербурга Александра Беглова. По его словам, Петербург достойно проходит пандемию, и Кремль ориентируется именно на это.

«Конечно, мы в Кремле видим все кампании, но влияние этих кампаний на нас не столь велико, как думают те, кто заказывает эти кампании, — заявил Песков на пресс-конференции 10 сентября. — Мы с вами живем в век ложной информации, фейков и заказных упражнений, относиться к ним нужно соответствующим образом. Руководствоваться надо реальным положением дел».

Реальность, по словам Пескова, в том, что Петербург очень достойно прошел через острый период ковидного кризиса. «Мы видели, насколько энергично руководство региона принимало меры по наращиванию коечного фонда, оборудованию коечного фонда необходимыми устройствами, реализации мер ограничений, которые были необходимы, — подчеркнул Песков. — Поэтому все эти заказные кампании — одно, а реальное положение дел — другое».

В конце августа ряд политических телеграм-каналов подметили пропажу губернатора Петербурга из публичного пространства и связали это с его возможной скорой отставкой. По другой версии, градоначальник пребывал в изоляции перед встречей с Владимиром Путиным. Однако пресс-секретарь президента в сентябре известил, что в графике главы государства на первую неделю осени встреча с Бегловым не запланирована.

Сам Беглов все слухи опровергает: по его словам, он ездил по городу, занимался делами, а документы не подписывал из-за вывихнутой руки.

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Комментарии (8)

BobCat2
Эффективного губернатора - на повышение, в правительство. Или в какую крупную госкомпанию
McGillavry
Кроме пандемии есть ещё много проблем, которые профнепригодный дворник решать не собирается, именно поэтому ему не в оставку, а как Фургала — в следственный изолятор. Тогда город выйдет на народные гуляния и митинги в поддержку президента.
Виктор-1
Значит точно, гуд бай бег...!!! Ты был не худшим... Но самым - худшим!
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