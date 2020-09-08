Беглов опроверг слухи о своей отставке. Он рассказал, что вывихнул руку во время зарядки

Губернатор Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о своей отставке, пишет 8 сентября издание Znak.com. Подпись вице-губернатора Валерия Пикалева появлялась на документах из-за того, что градоначальник вывихнул руку.



Пока телеграм-каналы подмечали отсутствие градоначальника на рабочем месте, Беглов, по его словам, «ездил по городу, занимался рабочими вопросами». На вопрос о правдивости слухов об отставке он ответил: «Пусть клевещут, у каждого свое мнение».

В августе некоторое время документы вместо главы города подписывал его заместитель Валерий Пикалев. Беглов объяснил это травмой: «Я руку повредил. Вывихнул, когда занимался зарядкой. Столько много документов надо было подписать, а левой не умею».