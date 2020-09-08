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08.09.2020 13:17
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Беглов опроверг слухи о своей отставке. Он рассказал, что вывихнул руку во время зарядки

Губернатор Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о своей отставке, пишет 8 сентября издание Znak.com. Подпись вице-губернатора Валерия Пикалева появлялась на документах из-за того, что градоначальник вывихнул руку.

Пока телеграм-каналы подмечали отсутствие градоначальника на рабочем месте, Беглов, по его словам, «ездил по городу, занимался рабочими вопросами». На вопрос о правдивости слухов об отставке он ответил: «Пусть клевещут, у каждого свое мнение».

В августе некоторое время документы вместо главы города подписывал его заместитель Валерий Пикалев. Беглов объяснил это травмой: «Я руку повредил. Вывихнул, когда занимался зарядкой. Столько много документов надо было подписать, а левой не умею».

В конце августа ряд политических телеграм-каналов подметил пропажу губернатора Петербурга из публичного пространства и связал это с его возможной скорой отставкой.

По другой версии, градоначальник пребывал в изоляции перед встречей с Владимиром Путиным. Однако пресс-секретарь президента в сентябре известил, что в графике главы государства на первую неделю осени встреча с Бегловым не запланирована.

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Комментарии (3)

McGillavry
Когда следующая прямая линия с президентом? Может стоит там задать вопрос, почему при всей его профнепригодности он до сих пор занимает пост губернатора...
Павел Михайлов
Жаль, что обратно в Баку не отправили.
мухомор
По-человечески, искреннее жаль.
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