Беглов опроверг слухи о своей отставке. Он рассказал, что вывихнул руку во время зарядки
Губернатор Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о своей отставке, пишет 8 сентября издание Znak.com. Подпись вице-губернатора Валерия Пикалева появлялась на документах из-за того, что градоначальник вывихнул руку.
Пока телеграм-каналы подмечали отсутствие градоначальника на рабочем месте, Беглов, по его словам, «ездил по городу, занимался рабочими вопросами». На вопрос о правдивости слухов об отставке он ответил: «Пусть клевещут, у каждого свое мнение».
В августе некоторое время документы вместо главы города подписывал его заместитель Валерий Пикалев. Беглов объяснил это травмой: «Я руку повредил. Вывихнул, когда занимался зарядкой. Столько много документов надо было подписать, а левой не умею».
В конце августа ряд политических телеграм-каналов подметил пропажу губернатора Петербурга из публичного пространства и связал это с его возможной скорой отставкой.
По другой версии, градоначальник пребывал в изоляции перед встречей с Владимиром Путиным. Однако пресс-секретарь президента в сентябре известил, что в графике главы государства на первую неделю осени встреча с Бегловым не запланирована.