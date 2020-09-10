ВОЗ планирует добиться полного запрета трансжиров к 2023 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена добиваться полного отказа от использования трансжиров при производстве продуктов питания к 2023 году. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Наша цель по устранению трансжиров к 2023 году не должна быть отсрочена», — отметил он. «В то время, когда весь мир борется с пандемией заболевания COVID-19, мы должны приложить все силы для защиты здоровья людей. Это включает в себя принятие всех возможных мер по предотвращению неинфекционных заболеваний», — цитирует чиновника ТАСС 10 сентября.