Reuters: Российские власти просят госбанки помочь Белоруссии с ликвидностью. Долги белорусских банков достигают 2,5 млрд долларов

Российские власти обратились к государственным банкам с просьбой не ограничивать межбанковские операции с белорусскими коллегами, чтобы те сохранили доступ к рублевой ликвидности. Об этом 9 сентября пишет Reuters со ссылкой на свои источники.



По данным издания, таким образом Кремль хочет избежать «повторения украинского сценария». Собеседники Reuters заявили, что премьер Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов попросили руководство Сбербанка, ВТБ, ВЭБ.РФ не ограничивать межбанк с белорусскими кредитными организациями. При этом рейтинговое агентство Fitch оценивает долг банков Белоруссии перед российскими по линии межбанка в 2-2,5 млрд долларов.

