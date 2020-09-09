Reuters: Российские власти просят госбанки помочь Белоруссии с ликвидностью. Долги белорусских банков достигают 2,5 млрд долларов
Российские власти обратились к государственным банкам с просьбой не ограничивать межбанковские операции с белорусскими коллегами, чтобы те сохранили доступ к рублевой ликвидности. Об этом 9 сентября пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
По данным издания, таким образом Кремль хочет избежать «повторения украинского сценария». Собеседники Reuters заявили, что премьер Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов попросили руководство Сбербанка, ВТБ, ВЭБ.РФ не ограничивать межбанк с белорусскими кредитными организациями. При этом рейтинговое агентство Fitch оценивает долг банков Белоруссии перед российскими по линии межбанка в 2-2,5 млрд долларов.
Reuters обращает внимание, что это еще один важный знак поддержки Александра Лукашенко из Москвы. На фоне протестов белорусский рубль уже обновил исторический минимум, резко вырос спрос на иностранную валюту. На прошлой неделе появились сообщения, что многие местные банки перестали выдавать кредиты.
На Украине введены санкции против «дочек» российских банков — например, Сбербанка и ВТБ. Правда, ввели ограничения только в 2017 году, а забрали оттуда сбережения около 25% вкладчиков.