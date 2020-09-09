Камера засняла, как барьер у переезда «Старая Деревня» сложил «домиком» автобус с пассажирами
После ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Приморском районе Петербурга, по уточненным данным, в больницу увезли трех женщин, четвертая пострадавшая от госпитализации отказалась. То, как автобус подняло сработавшим барьером, попало на видео.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:20 при проезде автобусом ЛиАЗ 93-го маршрута железнодорожного переезда «Старая Деревня» по неустановленным причинам поднялся защитный барьер. Три пассажирки автобуса получили травмы средней степени тяжести, и еще одна в удовлетворительном состоянии отказалась от госпитализации.
В «Пассажиравтотрансе» ранее сообщали, что водитель сначала притормозил перед переездом на запрещающий сигнал, но по указанию дежурного начал движение. Момент ДТП попал на камеру. На записи видно, что поднявшийся под автобусом барьер практически сложил его «домиком», повредив при этом топливный бак.
Видео предоставлено СПб ГУП «Пассажиравтотранс»