После ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Приморском районе Петербурга, по уточненным данным, в больницу увезли трех женщин, четвертая пострадавшая от госпитализации отказалась. То, как автобус подняло сработавшим барьером, попало на видео.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:20 при проезде автобусом ЛиАЗ 93-го маршрута железнодорожного переезда «Старая Деревня» по неустановленным причинам поднялся защитный барьер. Три пассажирки автобуса получили травмы средней степени тяжести, и еще одна в удовлетворительном состоянии отказалась от госпитализации.