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09.09.2020 15:28
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В подбитом на переезде у «Старой Деревни» автобусе пострадали четыре пассажира

Стали известны подробности ДТП с автобусом, произошедшем днем 9 сентября на железнодорожном переезде в Приморском районе Петербурга. В нем пострадали пассажиры.

Как сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», около 13:20 водитель автобуса №93, подъехав к регулируемому переезду «Старая Деревня», остановился на запрещающий сигнал семафора. Однако дежурный по переезду показал водителю, что можно проезжать, и тот, убедившись в безопасности маневра, начал движение.

В это время произошел произвольный подъем барьеров. Автобус как раз проезжал над ними, и от удара и резкой остановки в салоне упали пассажиры. Четыре человека были госпитализированы. Автобусу, как сообщалось ранее, повредило топливный бак.

«Правильность действий водителя подтверждается видеоматериалами», — добавили в пресс-службе ГУП. То же рассказывают и очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Регулировщица показывала проезжать. А потом говорит, что я тут ни при чём, они сами автоматически поднялись...» — пишет Александра.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на Торфяной дороге в обе стороны сохраняется до сих пор. Электрички на очень малой скорости, но проезжают, не задев автобус.

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Комментарии (5)

McGillavry
Железнодорожные переезды в больших городах — позор существующего режима.
Игорь Маянов
Датчик в сером корпусе на ножке, видимо, для красоты там стоит - ведь именно он не должен давать барьеру подняться при наличии в поле видимости датчика транспортного средства.
Abu-Denis
И кто эти "одни" ?

А диспетчер попала на крупные деньги. РЖД ее крайней сделает.
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