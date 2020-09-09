Стали известны подробности ДТП с автобусом, произошедшем днем 9 сентября на железнодорожном переезде в Приморском районе Петербурга. В нем пострадали пассажиры.



Как сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», около 13:20 водитель автобуса №93, подъехав к регулируемому переезду «Старая Деревня», остановился на запрещающий сигнал семафора. Однако дежурный по переезду показал водителю, что можно проезжать, и тот, убедившись в безопасности маневра, начал движение.

В это время произошел произвольный подъем барьеров. Автобус как раз проезжал над ними, и от удара и резкой остановки в салоне упали пассажиры. Четыре человека были госпитализированы. Автобусу, как сообщалось ранее, повредило топливный бак.