Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , на железнодорожном переезде «Старая Деревня» на Торфяной дороге застрял рейсовый автобус № 93. Судя по фото, под автобусом сработал барьер.

В Приморском районе Петербурга движение транспорта затруднил застрявший на железнодорожном переезде автобус. У станции метро «Старая Деревня» собирается пробка, а водителям советуют искать другие маршруты.

В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что автобус проезжал переезд на разрешающий сигнал, когда под ним открылся барьер-автомат. В результате был поврежден топливный бак автобуса. На место направлена техническая помощь, которая освободит проезд, как только прибудет.

«Просим извинения у других участников движения за неудобства», — добавили в пресс-службе, отметив, что в ситуации будут разбираться.

По данным «Яндекс.Пробок», на Торфяной дороге собрался затор перед переездом с обеих сторон. «От «Старой Деревни» не проехать. Объезжайте!» — пишут пользователи.