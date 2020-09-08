Биржа в Нью-Йорке резко снизилась

На закрытии торговой сессии Нью-Йоркской фондовой биржи 8 сентября индекс предприятий высоких технологий NASDAQ снизился на 4,11 процента, до 10847,69 пункта, потеряв примерно десять процентов стоимости за три последних дня торгов.



Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,78 процента, до 3331,86 пункта, Dow Jones Industrial Average снизился на 2,25 процента, до 27500,69 пункта.

«Инвесторов спугнул последний этап биржевого ралли, во время которого котировки поднялись до уровней, невиданных со времен взлета акций интернет-компаний», — отметило информационное агентство Bloomberg.

