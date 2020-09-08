Смольный потратит 18 млн на покупку 24 новогодних ёлок. Праздник придет в 12 районов

ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» готов потратить 18,3 млн рублей на покупку 24 искусственных елок. Ими украсят город к Новому году и Рождеству, следует из данных портала госзакупок.

Согласно конкурсной документации, праздничные деревья высотой 14 и 8 метров появятся в 12 районах города из 18 (в перечень не вошли Центральный, Петроградский, Василеостровский, Адмиралтейский, Кировский и Кронштадтский районы). Устанавливать их будут сразу с украшениями и гирляндами. Всего подготовлено 18 типов оформления.