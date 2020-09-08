Интерпол: Коронавирус привел к росту преступлений в отношении детей
Международная организация уголовной полиции выпустила доклад о влиянии пандемии на число преступлений в отношении детей.
«Неполное информирование о сексуальных надругательствах над детьми и распространение материалов об эксплуатации детей относятся к числу последствий пандемии COVID-19», — сообщается 8 сентября в отчете Интерпола.
По оценке организации, коронавирус привел к закрытию школ, неработающим социальным службам и тому, что несовершеннолетние стали больше времени проводить в Интернете. В Интерполе в то же самое время зафиксировали повышенную активность на сайтах в даркнете со сценами насилия над детьми.
«Мы видим лишь верхушку растущего айсберга с точки зрения онлайн-материалов по эксплуатации детей», — заявил генсекретарь Интерпола Юрген Шток.
В России во время коронавируса зафиксировали рекордный рост числа случаев мошенничества.