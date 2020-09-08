Без маски? Ложись в гроб. Ковид-диссидентам придумывают наказания, а те — больных дедушек

Как сообщает 8 сентября РИА «Новости» со ссылкой на Jakarta Post, власти и волонтёры в некоторых провинциях Индонезии помещают нарушителей масочного режима в катафалки и бутафорские гробы. Например, безответственный гражданин (уже в маске) в катафалке рядом с гробом должен выслушать лекцию о масштабах пандемии и правилах эпидемиологической безопасности. Такому наказанию подверглись около 50 торговцев на рынке городе Проболинго (Восточная Ява), которых внезапная проверка застала без масок. Некоторых дополнительно лишили права торговли на неделю, идентификационной карточки гражданина Индонезии на три месяца, а также заставили убирать рынок и чистить канализационные траншеи.

Власти разных стран изобретают неожиданные способы борьбы с ковид-диссидентами, а те, в свою очередь, — способы их обхитрить.

До недавнего времени в индонезийской столице Джакарте нарушителей масочного режима на несколько минут укладывали на улице в открытый гроб на всеобщее обозрение, так что прохожие могли их фотографировать. Такое наказание было быстро прекращено как незаконное.

Наряду с Филиппинами Индонезия остается одной из стран с наибольшим количеством случаев заражения коронавирусом в Юго-Восточной Азии: 197 тысяч заболевших и 8,13 тысячи погибших.

В Австралии нарушителя карантина и вовсе арестовали. Как передаёт РИА «Новости», 4 сентября 30-летний мужчина из штата Виктория прибыл в аэропорт Сиднея и был помещен на карантин в гостиницу. На следующее утро он предоставил документ о том, что цель его визита — посещение смертельно больного дедушки в больнице, и ему разрешили покинуть гостиницу. Но полиция выяснила, что документ поддельный, а дедушка не в больнице.

7 сентября нарушителя поймали в пригороде Сиднея и предъявили обвинение в несоблюдении режима изоляции и в подлоге документов. Из полиции его отпустили под залог и вернули в гостиницу. Слушание его дела в суде назначено на 12 октября.