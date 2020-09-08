СМИ: Российский поисковик «Спутник» прекратил работу

На сайте созданного в 2014 году российского поисковика пропала поисковая строка.



«Запущенный «Ростелекомом» национальный государственный поисковый сервис «Спутник» прекратил работу. <...> С сайта «Спутника» исчезла строка для ввода поисковых запросов», — сообщает 8 сентября РБК.



Сайт поисковика все еще работает. На нем представлены разработки компании «Поисковый портал "Спутник"».



В 2017 году СМИ сообщали, что проект «Спутника» может быть переориентирован на другие задачи.



Российский поисковик «Спутник», который создала телекоммуникационная компания «Ростелеком», запустился в конце мая 2014 года. Проект позиционируется как социально ориентированная поисковая платформа. «Ростелеком» выделил на развитие «Спутника» до 800 млн рублей.

