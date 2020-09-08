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08.09.2020 10:28
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СМИ: Российский поисковик «Спутник» прекратил работу

На сайте созданного в 2014 году российского поисковика пропала поисковая строка.

«Запущенный «Ростелекомом» национальный государственный поисковый сервис «Спутник» прекратил работу. <...> С сайта «Спутника» исчезла строка для ввода поисковых запросов», — сообщает 8 сентября РБК.

Сайт поисковика все еще работает. На нем представлены разработки компании «Поисковый портал "Спутник"».

В 2017 году СМИ сообщали, что проект «Спутника» может быть переориентирован на другие задачи.

Российский поисковик «Спутник», который создала телекоммуникационная компания «Ростелеком», запустился в конце мая 2014 года. Проект позиционируется как социально ориентированная поисковая платформа. «Ростелеком» выделил на развитие «Спутника» до 800 млн рублей.

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Комментарии (6)

***_555
"А как дышал, как дышал".
BrotherRabbit
Это только «Ростелеком» потратил 800 м.р. А еще государство добавило.
По информации CNews, в общей сложности на проект было потрачено более двух миллиардов рублей.
Страна у нас богатая.
Очень.
DEMOMON
Нормально они там бабла попилили. Сядет хоть кто-нибудь?
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