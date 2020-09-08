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08.09.2020 09:33
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В Петербурге возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии над девятилетней

Заявление жительницы Петербурга о насилии над дочерью стало уголовным делом.

Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, с жалобой на 47-летнего гражданского мужа в полицию Приморского района 6 сентября пришла 38-летняя жительница Петербурга. Она сообщила, что в июле этого года мужчина неоднократно приходил к ней в гости на улице Авиаконструкторов в её отсутствие. В это время он совершал развратные действия в отношении дочери заявительницы, которой всего 9 лет.

Мужчину задержали, а накануне возбудили уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения.

Одновременно с этим полиция Петродворцового района проверяет заявление другой петербуженки о совращении её 15-летней дочери. По данным заявительницы, 32-летний мужчина завлек девочку к себе в квартиру в Петергофе 24 июля, где совершил с ней половое сношение. Проводится проверка.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
И этот, штоле, фубку и фапочку не купил? Сколько их развелось-ть, ой-ой-ой..
Чёрт Опасный
"Она сообщили, что в июле этого года мужчина неоднократно приходил к ней в гости на улице Авиаконструкторов в её отсутствие. В это время он совершал развратные действия в отношении дочери заявительницы, которой всего 9 лет."

Фиг с ней, с элементарной грамотностью, это уже здесь не удивляет никого.
Но ведь сейчас вроде на дворе сентябрь?
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