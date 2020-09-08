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08.09.2020 07:56
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Смертельное ДТП под Петербургом: в кустах полмашины

Один человек погиб и один пострадал в результате вечерней аварии во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 7 сентября около 19:50 на 10-м километре автодороги Новая Пустошь – Дубровка, по предварительной информации, водитель ВАЗ-2199 не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль врезался в дерево и опрокинулся. На фотографиях в «Дорожном инспекторе» видно, что передняя часть машины отделена от задней.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

На месте погиб водитель – мужчина лет 30-35 на вид. Его пассажирка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, её данные устанавливаются.

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