Один человек погиб и один пострадал в результате вечерней аварии во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 7 сентября около 19:50 на 10-м километре автодороги Новая Пустошь – Дубровка, по предварительной информации, водитель ВАЗ-2199 не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль врезался в дерево и опрокинулся. На фотографиях в «Дорожном инспекторе» видно, что передняя часть машины отделена от задней.