Больше десяти туристов из России подхватили в Турции коронавирус. Там второй пик первой волны

Рванувшие ловить бархатный сезон в Турции россияне не убереглись от коронавирусной инфекции. Не меньше дюжины туристов заболели, двоим потребовалась госпитализация.

Статистистику заболевших в Турции соотечественников в эфире телеканала «Россия 24» привёл посол в Анкаре Алексей Ерхов. По его словам, на 7 сентября известно о двенадцати случаях подтверждённого коронавируса у туристов из России. Двое из них лечатся в больнице, для остальных отдых продолжается в изоляции в отелях.

Посол рекомендует тем, кто только планирует путешествие, учесть опыт и не пренебрегать медицинской страховкой, которая покроет расходы по лечению вызванных COVID-19 заболеваний. Впрочем, единственный из заболевших, кто не приобрёл страховку, всё же смог получить помощь в больнице, пишет ТАСС.