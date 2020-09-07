В Пулково заработали дополнительные пункты для коронавирусных тестов. Раньше пассажиры жаловались на многочасовые очереди
В аэропорту Пулково начали работу два дополнительных пункта забора биологического материала для ПЦР-диагностики COVID-19, сообщили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» 7 сентября.
Они расположены на первом этаже терминала, после таможенной зоны.
Подобная мера позволила минимизировать ожидание пассажиров в очередях, сообщили в ВВСС.
2 августа 2020 году в аэропорту Пулково начал работу круглосуточный пункт забора биологического материала для ПЦР-диагностики COVID-19. Он находится в здравпункте на втором этаже общей зоны пассажирского терминала. Но пассажиры пожаловались на то, что сдача теста растягивается на несколько часов.