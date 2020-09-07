FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.09.2020 21:24
0
Печать

В Пулково заработали дополнительные пункты для коронавирусных тестов. Раньше пассажиры жаловались на многочасовые очереди

В аэропорту Пулково начали работу два дополнительных пункта забора биологического материала для ПЦР-диагностики COVID-19, сообщили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» 7 сентября.

Они расположены на первом этаже терминала, после таможенной зоны.

Подобная мера позволила минимизировать ожидание пассажиров в очередях, сообщили в ВВСС.

2 августа 2020 году в аэропорту Пулково начал работу круглосуточный пункт забора биологического материала для ПЦР-диагностики COVID-19. Он находится в здравпункте на втором этаже общей зоны пассажирского терминала. Но пассажиры пожаловались на то, что сдача теста растягивается на несколько часов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний