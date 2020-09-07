Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Болтона придурком из-за слов о письмах Ким Чен Ына

Президент США позволил себе крайне резкое высказывание о своём бывшем советнике по национальной безопасности. Придурком Дональд Трамп назвал Джона Болтона в Twitter.

«Только что услышал, что этот ненормальный Джон Болтон говорил о том факте, что я обсуждал "любовные письма от Ким Чен Ына", как будто я относился к ним только так. Естественно, это был просто сарказм. Болтон был таким придурком», - заявил американский президент 7 сентября.

Дональд Трамп и Кен Чен Ын не раз писали друг другу «красивые» письма. Глава США даже однажды сказал, что они влюбились друг в друга.