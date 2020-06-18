Трамп заявил, что Болтон в своих мемуарах разгласил секретные данные. «То, что выходит сейчас, слишком громко»

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, опубликовав в своей книге секретные сведения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.



«Он нарушил закон, очень просто. Это строго секретная информация, и у него не было одобрения на разглашение сведений. То, что выходит сейчас, слишком громко», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News. Какую именно информацию можно считать секретной, президент США не уточнил.



Книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» только готовится к выходу, но отрывки начали публиковать в СМИ. The Wall Street Journal напечатала фрагмент, в котором Болтон вспоминает просьбу Трампа к председателю Китая Си Цзиньпину поддержать его на выборах. Также доступен отрывок, в котором Болтон говорит, что президент России Владимир Путин не считает Трампа серьезным противником. По мнению экс-советника, российский лидер «умный, жесткий», способный очень хорошо разыграть плохие карты на руках».

