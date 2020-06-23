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23.06.2020 07:41
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Болтон рассказал, почему Трампа нельзя было оставлять наедине с Путиным

Президент России Владимир Путин четко представляет себе национальные интересы Москвы, поэтому оставлять президента США Дональда Трампа с ним один на один было нельзя, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом говорится в его книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которую 23 июня цитирует РИА Новости.

«Путин поразил меня, полностью все понимая, будучи спокойным и уверенным в себе, о каких бы внутренних экономических и политических вопросах в России ни шла речь. Он в полной мере знал приоритеты Москвы в сфере национальной безопасности. Я не хотел бы оставлять его в комнате один на один с Трампом», - пишет Болтон.

Такое впечатление российский лидер, по его словам, произвел на него по итогам их полуторачасовой встречи в преддверии саммита Россия-США в Хельсинки.

Путин и Трамп летом 2018 года провели первую полноценную встречу в столице Финляндии.

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Комментарии (5)

Mr_Pu
Очередное подтверждение, что лидер России - силен, умен и служит Отчизне!
WuhanRockCafe
Вот ответ критикам обнуления - даже наш принципиальный противник признает, что Владимир Владимирович выдающийся государственый деятель, не то что комплексующий Трамп.
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