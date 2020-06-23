Болтон рассказал, почему Трампа нельзя было оставлять наедине с Путиным

Президент России Владимир Путин четко представляет себе национальные интересы Москвы, поэтому оставлять президента США Дональда Трампа с ним один на один было нельзя, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом говорится в его книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которую 23 июня цитирует РИА Новости.

«Путин поразил меня, полностью все понимая, будучи спокойным и уверенным в себе, о каких бы внутренних экономических и политических вопросах в России ни шла речь. Он в полной мере знал приоритеты Москвы в сфере национальной безопасности. Я не хотел бы оставлять его в комнате один на один с Трампом», - пишет Болтон.