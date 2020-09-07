Сексуальный Бэтмен, порно на переменке и очумелые ручки. Читатели «Фонтанки» ответили авторше хита «природа подскажет»

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«Странно было бы предполагать, что человек, которого не обучали в школе основам секса, не сможет иметь потомства. У нас есть опыт нескольких тысячелетий. Думаю, что природа подскажет», — так член комиссии по поддержке семьи и материнства Элина Жгутова объяснила журналистам, почему в школах не надо говорить о половом воспитании.

Мы могли бы поговорить с каким-нибудь уважаемым экспертом о том, нужен детям секспросвет или не нужен. Но вместо этого предложили читателям анонимно рассказать о том, в какие нелепые или, возможно, трагические ситуации им приходилось попадать из-за недостатка знаний о сексе между людьми. Истории, которые доверили нам наши читатели, заставляет задуматься: а надо ли говорить с детьми о «краниках», «семечках», «пестиках и тычинках»? Или имеет смысл спокойно и без нагнетания жути объяснить, как правильно обращаться с имеющимися у них органами?



Бэтмен, ты такой красивый

«Мои родители, чтобы со мной не разговаривать на эту тему, подарили мне дурацкую книгу «Энциклопедия для мальчиков». Там, кроме всего прочего, была глава «сексуальные извращения». И среди извращений там описывалась гомосексуальность. «Извращение» было сформулировано так: вы гей, если вы мальчик и вам нравятся другие мальчики.

Мне было лет 11 и я очень любил Бэтмена и Человека-Паука. Из-за этого я думал, что я гей и очень сильно переживал. Ставил перед собой фигурку Бэтмена, смотрел на неё каждое утро и надеялся, что он перестанет мне нравиться. Но он не переставал.

Если бы нашёлся взрослый, который мог бы мне нормально пояснить за геев, всё было бы намного проще в моём детстве!»

Порно и третьеклассница

«Попал в нелепую ситуацию, совсем нелепую. Совсем недавно. До сих пор в шоке и думаю, что делать. Дочь, 10 лет. Лето провела у бабушки. Вернулась, взяла поиграть телефон жены, после чего на нём начала всплывать реклама порно (дикая жесть, отнюдь не красивый секс). Начали разбирать - в истории поиска соответствующая запись (ума чистить поиск пока нет). Посмотрели историю аккаунта бабушки, с которого она смотрела свои А4 и Компота с Майнкрафтом (популярный ютуб-блогер Влад Бумага и игрок из вселенной Minecraft, - прим. ред.), а там раз в две недели запросы про жёсткий секс, изнасилования, связывания и т.д.



Далее - беседа с ребёнком. Оказывается, показала одноклассница (3-й класс!). В школе, смотрели вместе, стало интересно, думала, что это нормально. Объяснили, что это всё постановка, что это не нормально, что это для психов и т. д. Говорит, что поняла, но что теперь в голове у ребёнка, что дальше делать, как общаться и воспитывать? Так что природа ничего не подскажет, подскажет Интернет и тот, кто захочет подсказать. А в 12-13 лет будет уже поздно лечить что голову, что организм».

Откуда берутся дети

Взрослые читательницы прислали нам две короткие, но очень похожие истории:

«Я до 15 лет была уверена, что дети появляются из живота. Что развязывается пупок, и оттуда появляется ребенок. Когда узнала правду, была в шоке и не могла поверить, как может все «там» раскрыться настолько, чтобы вылез целый человек».

«Когда мне было лет пять, двоюродная сестра, которая была на три года старше меня, сделала страшные глаза и рассказала, откуда берутся дети. По ее версии — в животе у женщины созревает «семечка», а потом ее живот разрезают ножом. Как волку в сказке про Красную Шапочку. Я была в ужасе и долгое время ходила с мыслью, что такого можно сделать, чтобы «семечка» не созрела и меня не разрезали. Очень долго не хотела и боялась детей».



Бабушка-гинеколог

«Дело было в начале нулевых. Я училась на первом курсе универа, у меня прихватило бок. В университетской поликлинике не смогли решить, что это — почки или аппендицит — и не придумали ничего лучше, чем вызвать скорую. Скорая отвезла меня в больницу на Чугунной улице — я запомнила на всю жизнь её название, потому что потом шла по ней в слезах и соплях, и никто из редких прохожих не мог мне объяснить, как добраться оттуда до какой-нибудь станции метро.

А дело было так. В больнице меня сразу же отправили к гинекологу. Старушечка «божий одуванчик» в белом халате и с седой кичкой на макушке начала мне задавать стандартные вопросы, типа, про цикл, длительность и так далее. И вдруг спросила: «Половой жизнью живете?» А я не знала, что ответить! Я только-только начала впервые в жизни встречаться с молодым человеком, мы целовались и трогали друг друга за разные места, но секса как такового у нас не было. Но, с другой стороны, это же была половая жизнь? Ну я и говорю: «Вроде да, живу».



Это «вроде» бабку ни разу не смутило, она посадила меня на кресло и достала железную хреновину размером с трубу для оплодотворения коров. И я поняла, что сейчас она эту трубу будет в меня запихивать. Я начала пищать что-то про то, что имела в виду совсем другую половую жизнь. А бабка мерзко ухмыльнулась и процедила сквозь зубы: «Ага, начинаем выкручиваться?» Такого страха и унижения в моей жизни прежде не случалось. Я бежала из этой больницы, на ходу натягивая трусы. У меня и мысли не было, что старушонка, мягко говоря, повела себя не этично. Да и понятия такого в те годы не было.

А проблема оказалась все-таки с почками, через неделю меня положили в другую больницу. Гинекологический «вертолет» внушает мне ужас до сих пор».

Войди нормально

«Я сравнительно поздно потерял невинность, в 19 лет. И мне было очень стыдно в этом признаться моей девушке. Когда у нас случился первый секс, он длился секунд тридцать. Второй секс — и того меньше. Как и третий. В общем, я кончал, не успев толком войти. Но девушка была тоже не очень опытная, и какое-то время мне удавалось вешать ей лапшу, что это — нормально. Потом подружки ее просветили, и у нас с девушкой вышел очень неприятный разговор. Что подсказывала природа? Что бабы дуры, а я дефективный. Какое-то время я жил с этим и ненавидел примерно всех, начиная с себя. Потом друг после не помню какого количества алкоголя объяснил мне, что это, скорее всего, или фимоз, или короткая уздечка полового члена. Так я узнал, что у члена есть уздечка, и что этот дефект легко исправляется хирургическим путем».



Веселая молочница

«После секса с молодым человеком у меня появились какие-то странные ощущения во влагалище. Я очень испугалась, потому что секс был без презерватива. Я боялась даже заговорить с молодыми людьми на эту тему, чтобы не показаться слишком опытной. И вот я поняла, что что-то нехорошее подцепила. Мне было ужасно стыдно и страшно. Я реально думала, что это начинается СПИД, и думала, что жизнь кончается. С тем молодым человеком я оборвала общение.

Недели через две, когда я уже не могла думать ни про что, кроме страшной язвы у меня между ног, я дошла-таки до гинеколога. Врач охнула и сказала: «У вас молочница. Да какая сильная!» Оказалось, этот придурок во время прелюдии занес мне микрофлору с ануса во влагалище. Мне было двадцать два годика. У нас не было принято обсуждать подобные темы ни в семье, ни в школе, ни с подружками. Девочек, которые встречаются с мальчиками, родители считали проститутками».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

