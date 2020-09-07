FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.09.2020 21:54
1
Печать

Mort Subite. Внезапная смерть на Римского-Корсакова попала на видео

Мужчина скончался в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 7 сентября. Он потерял равновесие на глазах у прохожих, безразличными остались не все.

Случившееся на проспекте Римского-Корсакова, 13, запечатлела камера видеонаблюдения. Мужчина неуверенно стоял на ногах между кофейней и алкомаркетом и там же рухнул на спину, чем привлёк внимание прохожего. Почти сразу на помощь вышел человек из кофейни.

Поставить на ноги и привести в чувство упавшего не удалось. Дожидаться экстренных служб его оставили прислонённым к стене. Приехавшие медики констатировали смерть. Известно, что мужчине было 57, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

spb7771250
Отличная "неравнодушность", просто "замечательная"!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний