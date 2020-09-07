Мужчина скончался в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 7 сентября. Он потерял равновесие на глазах у прохожих, безразличными остались не все.



Случившееся на проспекте Римского-Корсакова, 13, запечатлела камера видеонаблюдения. Мужчина неуверенно стоял на ногах между кофейней и алкомаркетом и там же рухнул на спину, чем привлёк внимание прохожего. Почти сразу на помощь вышел человек из кофейни.

Поставить на ноги и привести в чувство упавшего не удалось. Дожидаться экстренных служб его оставили прислонённым к стене. Приехавшие медики констатировали смерть. Известно, что мужчине было 57, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.