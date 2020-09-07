FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +16
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.09.2020 19:22
0
Печать

Заболевшему COVID-19 Берлускони стало лучше

Состояние здоровья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного после заражения Covid-19, улучшается, сообщил его врач Альберто Зангрилло 7 сентября, передает Рейтер.

«Общее клиническое состояние улучшается», — говорится в заявлении врача.

После положительного результата теста на коронавирус в минувшую среду следующим вечером 83-летний Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Рафаэле с диагнозом двустороннее воспаление лёгких.

Трое детей Берлускони — Барбара, Луиджи и Марина — также сдали положительный тест на коронавирус.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний