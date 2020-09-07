Заболевшему COVID-19 Берлускони стало лучше

Состояние здоровья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного после заражения Covid-19, улучшается, сообщил его врач Альберто Зангрилло 7 сентября, передает Рейтер.

«Общее клиническое состояние улучшается», — говорится в заявлении врача.

После положительного результата теста на коронавирус в минувшую среду следующим вечером 83-летний Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Рафаэле с диагнозом двустороннее воспаление лёгких.

Трое детей Берлускони — Барбара, Луиджи и Марина — также сдали положительный тест на коронавирус.