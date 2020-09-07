Утверждение о том, что на дорогах Петербурга стало больше пьяных водителей, полиция подтвердила конкретными цифрами. За две ночи инспекторам попались 85 «клиентов». Как сообщает 7 сентября пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, две ночи подряд, с 4 по 6 сентября, в Петербурге и окрестностях полиция проводила масштабную операцию по выявлению нетрезвых водителей. Были проверены более 2 тысяч человек, из них 85 оказались, как говорится, в изменённом состоянии сознания. Для сравнения: за трое суток с 19 по 21 июня только в Петербурге были задержаны, по данным УГИБДД, 67 пьяных автомобилистов, то есть примерно на четверть меньше, чем сейчас за две ночи.

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50 водителей из этих 85 привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 30 — за отказ от прохождения медосвидетельствования. Иногда алкотестер не вскрывает истину. Трое, как выяснилось, перед поездкой употребили наркотические вещества, за что были привлечены к административной ответственности, а двое — к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Шестеро автолюбителей, как выяснилось, ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, в отношении их возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

«Фонтанка» рассказывала о некоторых героях этой статистики. Так, в субботу за два часа попались два нетрезвых водителя каршеринга, один из которых объяснил свою печаль тем, что приехал в Петербург и не нашёл в нём души. В воскресенье мужчина с признаками наркотического опьянения устроил ДТП на Петроградской стороне и сломал полицейскому палец. В тот же вечер на Васильевском острове иностранец сильно навеселе поехал кататься, наделал ДТП и в итоге был задержан.

