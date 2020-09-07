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07.09.2020 08:02
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На Васильевском иностранец на «Газели» «начальника» поехал кататься «куда угодно» и наделал ДТП

Инспекторы ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району Петербурга совместно с бдительными горожанами минувшим вечером задержали пьяного водителя.

Как сообщает 7 сентября «Дорожный инспектор», около 21 часа мужчина-иностранец решил покататься, хотя был при этом сильно нетрезв. На Васильевском острове он совершил несколько ДТП, например на пересечении Большого проспекта и 15-й линии, но решил не тратить время на их урегулирование. Остановили его на пересечении набережной Лейтенанта Шмидта и 9-й линии.

Он был настроен благодушно, махал рукой в камеру, легко согласился на тест и «надул» 1,103 мг/л. При этом категории на право управление микроавтобусом у него нет, а регистрация в России давно закончилась. Вот выдержки из его диалога с полицейским:

— Зачем выпил?

— Мои проблемы.

— Куда ехал?

— Куда угодно.

— Машину где взял?

— От начальника.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

В отношении водителя были составлены протоколы на вождение в состоянии опьянения (часть 3 статьи 12.8 КоАП) и за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации (статья 18.8 КоАП). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту угона и возможного хищения двух генераторов — их полицейские нашли в кузове микроавтобуса. После нескольких суток ареста гуляку, скорее всего, депортируют на родину, отмечает «Дорожный инспектор».

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Комментарии (4)

Greedleak
А ущерб людям кто будет возмещать, Пушкин А.С.?
Чёрт Опасный
Ненуачо.... отсидит несколько суток и домой, а потом обратно в Россию, вновь куролесить... мечта!
Maria Usenko
"наделал" ДТП? Вы это серьезно? очередные потуги на юмор?
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