На Васильевском иностранец на «Газели» «начальника» поехал кататься «куда угодно» и наделал ДТП
Инспекторы ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району Петербурга совместно с бдительными горожанами минувшим вечером задержали пьяного водителя.
Как сообщает 7 сентября «Дорожный инспектор», около 21 часа мужчина-иностранец решил покататься, хотя был при этом сильно нетрезв. На Васильевском острове он совершил несколько ДТП, например на пересечении Большого проспекта и 15-й линии, но решил не тратить время на их урегулирование. Остановили его на пересечении набережной Лейтенанта Шмидта и 9-й линии.
Он был настроен благодушно, махал рукой в камеру, легко согласился на тест и «надул» 1,103 мг/л. При этом категории на право управление микроавтобусом у него нет, а регистрация в России давно закончилась. Вот выдержки из его диалога с полицейским:
— Зачем выпил?
— Мои проблемы.
— Куда ехал?
— Куда угодно.
— Машину где взял?
— От начальника.
В отношении водителя были составлены протоколы на вождение в состоянии опьянения (часть 3 статьи 12.8 КоАП) и за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации (статья 18.8 КоАП). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту угона и возможного хищения двух генераторов — их полицейские нашли в кузове микроавтобуса. После нескольких суток ареста гуляку, скорее всего, депортируют на родину, отмечает «Дорожный инспектор».