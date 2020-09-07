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07.09.2020 13:29
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В Иркутске из багажника автомобиля на ходу выпал ребенок

Маленький ребенок пострадал в необычном ДТП в Иркутске. Случай наглядно показал, что автокресла могут защитить детей не только при аварии.

Как сообщили 7 сентября в группе «Госавтоинспекция Иркутска» «ВКонтакте», инцидент произошел вечером субботы, 5 сентября, на улице Чкалова в Иркутске. По предварительной информации, 8-летний ребенок во время поездки в автомобиле Nissan перебрался в заднюю часть салона и оказался в багажнике. В какой-то момент задняя дверь машины открылась, и ребенок выпал прямо на дорогу.

В автомобиле при этом находились 44-летний водитель и 41-летний отец мальчика. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято правовое решение.

Инспекторы напоминают родителям о правилах перевозки детей в машине. Дети младше 7 лет должны находиться только в автокресле, детей с 7 до 11 лет включительно необходимо возить в детских удерживающих устройствах и пристегивать ремнями безопасности.

Фото: «Госавтоинспекция Иркутска»

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Комментарии (2)

vic_5e4cd1938d1a8
Да там большинство авто неправильные. Руль не с той стороны, соответственно и водитель на месте пассажира. Теперь ещё и дети вместо детского автокресла - в багажнике.
Abu-Denis
"Инспекторы напоминают.., детей с 7 до 11 лет включительно необходимо возить в детских удерживающих устройствах и пристегивать ремнями безопасности."

А вот не надо ля-ля. Не вводите читателей в заблуждение. Читаем пункт 22.9 ПДД:
"Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле... должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, ИЛИ с использованием ремней безопасности".

Вы слово "или" от слова "и" отличаете? У них разный смысл, в том числе в правилах. Ремней детям 7-11 лет достаточно. ПДД не обязывают пихать четвероклассника на заднем сиденье в специальное детское кресло.
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