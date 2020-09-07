Маленький ребенок пострадал в необычном ДТП в Иркутске. Случай наглядно показал, что автокресла могут защитить детей не только при аварии.



Как сообщили 7 сентября в группе «Госавтоинспекция Иркутска» «ВКонтакте», инцидент произошел вечером субботы, 5 сентября, на улице Чкалова в Иркутске. По предварительной информации, 8-летний ребенок во время поездки в автомобиле Nissan перебрался в заднюю часть салона и оказался в багажнике. В какой-то момент задняя дверь машины открылась, и ребенок выпал прямо на дорогу.