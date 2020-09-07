В Иркутске из багажника автомобиля на ходу выпал ребенок
Маленький ребенок пострадал в необычном ДТП в Иркутске. Случай наглядно показал, что автокресла могут защитить детей не только при аварии.
Как сообщили 7 сентября в группе «Госавтоинспекция Иркутска» «ВКонтакте», инцидент произошел вечером субботы, 5 сентября, на улице Чкалова в Иркутске. По предварительной информации, 8-летний ребенок во время поездки в автомобиле Nissan перебрался в заднюю часть салона и оказался в багажнике. В какой-то момент задняя дверь машины открылась, и ребенок выпал прямо на дорогу.
В автомобиле при этом находились 44-летний водитель и 41-летний отец мальчика. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято правовое решение.
Инспекторы напоминают родителям о правилах перевозки детей в машине. Дети младше 7 лет должны находиться только в автокресле, детей с 7 до 11 лет включительно необходимо возить в детских удерживающих устройствах и пристегивать ремнями безопасности.