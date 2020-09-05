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05.09.2020 10:03
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Циклон дотягивается до Петербурга от Скандинавии, он обещает умеренное тепло и дожди

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Небо в Санкт-Петербурге затягивает облаками. В ближайшие дни горожанам понадобятся зонтики.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 сентября днём возможны кратковременные дожди, ветер умеренный, воздух днём прогреется до +18–20 градусов.

Город остаётся на периферии обширного циклона, расположившегося над Скандинавией; именно он определяет нашу погоду — облачную с прояснениями и небольшими дождями, объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Синоптик обещает +20–22 градуса, а по области +18–23. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

6 и 7 сентября может стать прохладнее на 1–2 градуса.

Скриншот из www.meteo.nw.ru&nbsp;
Скриншот из www.meteo.nw.ru 
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru&nbsp;
Скриншот из www.meteo.nw.ru 

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