Циклон дотягивается до Петербурга от Скандинавии, он обещает умеренное тепло и дожди
Небо в Санкт-Петербурге затягивает облаками. В ближайшие дни горожанам понадобятся зонтики.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 сентября днём возможны кратковременные дожди, ветер умеренный, воздух днём прогреется до +18–20 градусов.
Город остаётся на периферии обширного циклона, расположившегося над Скандинавией; именно он определяет нашу погоду — облачную с прояснениями и небольшими дождями, объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Синоптик обещает +20–22 градуса, а по области +18–23. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.
6 и 7 сентября может стать прохладнее на 1–2 градуса.