Как сообщает 4 сентября «Дорожный инспектор» , сегодня были подведены итоги рейда, который проходил накануне при участии представителей Агентства внешнего транспорта и Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. При патрулировании акватории Кронверкского пролива были остановлены мужчины 27 и 33 лет, у которых отсутствовали права на управление маломерным судном. В отношении них составлены административные протоколы, предусматривающие штраф до 5 тысяч рублей.

Главные нарушители на водных трассах Северной Венеции – гидроциклисты. За один день Санкт-Петербургский линейный отдел МВД РФ на водном транспорте задержал троих.

В акватории Малой Невки задержали 18-летнего гидроциклиста, который вместе с приятелем катался без прав. Гидроцикл взял у знакомого. Протокол в отношении юноши составлен по другой административной статье («Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления»), предусматривающей штраф до 15 тысяч рублей.

Такое профилактические рейды начинаются с открытия навигационного сезона и продолжаются до его закрытия, в этом году их было около 50. В среднем за одно мероприятие ловят двух–трёх нарушителей. На днях «Фонтанка» показывала момент задержания.

Гидроциклы нарушают чаще, чем другие суда. Например, на Неве, как на асфальтовой дороге, есть полосы для быстроходных катеров и для тихоходных. А гидроциклисты зачастую не знают основ навигации и зачастую катаются ка попало, пересекая все полосы.