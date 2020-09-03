На Неве задержали несущихся по волнам без документов. Таких, как они, летом ловили десятками
Любителей волн и брызг без «водительских удостоверений» поймали в Неве. Несмотря на то, что летний сезон подошел к концу, транспортная полиция продолжает проводить профилактические рейды, и, как видно, не напрасно.
Днём 3 сентября фотограф «Фонтанки» стал свидетелем задержания владельца гидроцикла. Скопление людей в форме вокруг человека в спасательном жилете он заснял на камеру.
Как сообщили корреспонденту издания в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 3 сентября, в городской акватории задержали двоих гидроциклистов. У обоих отсутствовали документы на право управления маломерным судном. Если они не обнаружатся, будет составлен протокол. В таком случае нарушителей ждет штраф.
В пресс-службе уточнили, что задержания прошли в рамках профилактических рейдов, которые начинаются с открытия навигационного сезона и продолжаются до его закрытия. В этом году транспортные полицейские провели порядка полусотни таких выездов. В среднем за одно подобное мероприятие ловят 2–3 нарушителей, добавили в УТ МВД по СЗФО.