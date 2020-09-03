Любителей волн и брызг без «водительских удостоверений» поймали в Неве. Несмотря на то, что летний сезон подошел к концу, транспортная полиция продолжает проводить профилактические рейды, и, как видно, не напрасно.



Днём 3 сентября фотограф «Фонтанки» стал свидетелем задержания владельца гидроцикла. Скопление людей в форме вокруг человека в спасательном жилете он заснял на камеру.